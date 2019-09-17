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Tarihinde ilk kez ’de mücadele eden , ligin ilk dört haftasında ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla beğeni topladı. temsilcisi, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:59
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’de çok farklı

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Gazişehir Gaziantep, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligin ilk dört haftasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ekibi, topladığı 7 puanla haftayı altıncı sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekibin, dördüncü hafta sonunda ilk hafta 5-0 yenildiği Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşması ise dikkat çekti.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ DEVAM ETTİ
Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 5-0 mağlup ayrılarak, sezona kötü bir giriş yapan Gazişehir Gaziantep, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü hafta zorlu Sivas deplasmanına giden Gaziantep ekibi, buradan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Dördüncü haftada ise Beşiktaş'ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, rakibini 3-2'lik skorla devirdi.
Gazişehir F.K., 4 hafta sonunda 1 kırmızı kart, 13 de sarı kart ile ligin en çok kart gören takımları arasında yer aldı.

GOLLER FARKLI İSİMLERDEN GELDİ
Ligdeki ilk sezonunda yoluna iyi bir şekilde devam eden Gazişehir Gaziantep, bu dört maçta rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü. Gaziantep ekibinin attığı 8 golün dağılımı ise şöyle:

"Kayode (2), Twumasi (2), Güray Vural (2), Raman Chibsah (1), Oğuz Ceylan (1)."

ÇOK ATTI, ÇOK YEDİ
Ligin genel gol istatistiklerinde de dikkat çeken verilere sahip olan Gaziantep ekibi, attığı 8 golle Alanyaspor (11), Yeni Malatyaspor (10) ve Fenerbahçe'nin (9) ardından en fazla skor üreten dördüncü takım konumunda bulunuyor. Gazişehir Gaziantep, kalesinde gördüğü 9 golle de en çok gol yiyen iki takımdan biri olarak Gençlerbirliği ile zirveyi paylaşıyor.

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Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’de çok farklı
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