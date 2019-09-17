Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Karadeniz Fırtınası Trabzonspor C grubu ilk maçında Getafe ile karşılaşacak. Keyifli geçecek karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları…
Giriş Tarihi: 18.9.2019 02:24Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 02:25