Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

, 'ne 1 puanla başladı

İtalya temsilcisi , F Grubu ilk maçında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 22:52
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

F Grubu mücadelesinde Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı.

Slavia Prag, Peter Olayinka'nın 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter'in baskıları 90+1 de Nicolo Barella'nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN