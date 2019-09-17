Kritik 11 gün

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 4 puanla geçerek son 15 yılın en kötü başlangıcına imza atan Beşiktaş'ta kazan kaynamaya başladı.Bu döneme perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile oynanacak maçla başlayacak olan Kartal,ile sahasında karşılaşacak.ile deplasmanda zorlu bir sınava çıkılacak.Bu önemli maratonda yeniden ayağa kalkmanın planları içinde olan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından kafalarını toparlamalarını ve kendilerini affettirmek için 3 maçı da kazanmalarını istedi.Gazişehir maçında kırmızı kart görerek tepki çeken Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida dün bir mesaj yayınladı. Pahalıya mal olan bir hata yaptığını kabul eden Vida, "Takımı yüzüstü bıraktığım için üzgünüm. Taraftarların kızgınlığını anlıyorum. Bunun üstesinden gelip Beşiktaş için elimden geleni yapacağım" dedi. Bu arada Abdullah Avcı'nın kırmızı kart gören Vida ve Elneny için raporunu Başakşehir maçında sonra vereceği öğrenildi.Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yokluğunda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'a kesik geliyor. Bu sezon çıktığı 4 lig maçında sadece 1 gol atabilen 20 yaşındaki oyuncunun, Avrupa Ligi'nde Bratislava ile oynanacak maçta kulübeye çekileceği öğrenildi. Milli futbolcunun yerine iki aday mevcut… Gazişehir maçında son bölümde oyuna girerek bir gol atan Umut Nayir'in forma için büyük şansı olduğu belirtildi. İlk maçına sağ kanatta çıkan Diaby de forvet için bir diğer aday.