Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son bilgiler

Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne alıyor! Lige kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, bu gidişatı Roma deplasmanında değiştirmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçına iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz, Roma ile kozlarını paylaşacak. Hal böyle olunca, mücadeleye yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer ediniyor.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

J GRUBU FİKSTÜRÜ

19 Eylül 2019 Perşembe

22:00 Roma-M.Başakşehir

22.00 Monchengladbach-Wolfsberger AC

3 Ekim Perşembe

19.55 M.Başakşehir-Monchengladbach

19.55 Wolfsberger AC-Roma

24 Ekim Perşembe

19.55 Roma-Monchengladbach

19.55 M.Başakşehir-Wolfsberger AC

7 Kasım Perşembe

21.00 Monchengladbach-Roma

21.00 Wolfsberger AC-M.Başakşehir

28 Kasım Perşembe

18.55M.Başakşehir-Roma

18.55 Wolfsberger AC-Monchengladbach

12 Aralık Perşembe

21.00 Roma-Wolfsberger AC

21.00 Monchengladbach-M.Başakşehir