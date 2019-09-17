Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son bilgiler

Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne alıyor! Lige kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, bu gidişatı Roma deplasmanında değiştirmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçına iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz, Roma ile kozlarını paylaşacak. Hal böyle olunca, mücadeleye yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer ediniyor.
19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Roma Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
J GRUBU FİKSTÜRÜ
19 Eylül 2019 Perşembe
22:00 Roma-M.Başakşehir
22.00 Monchengladbach-Wolfsberger AC
3 Ekim Perşembe
19.55 M.Başakşehir-Monchengladbach
19.55 Wolfsberger AC-Roma
24 Ekim Perşembe
19.55 Roma-Monchengladbach
19.55 M.Başakşehir-Wolfsberger AC
7 Kasım Perşembe
21.00 Monchengladbach-Roma
21.00 Wolfsberger AC-M.Başakşehir
28 Kasım Perşembe
18.55M.Başakşehir-Roma
18.55 Wolfsberger AC-Monchengladbach
12 Aralık Perşembe
21.00 Roma-Wolfsberger AC
21.00 Monchengladbach-M.Başakşehir