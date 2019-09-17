Yedığimiz gol bize can oldu

BUGÜN NELER OLDU

MALATYASPOR'U geçen sezon Avrupa'ya taşıyan Erol Bulut, Alanya'da da yoluna tam gaz devam ediyor. Genç çalıştırıcı, F.Bahçe galibiyeti sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:Fenerbahçe'nin sıkıntılarını biliyorduk. Konumumuzu koruduğumuz için mutluyuz.