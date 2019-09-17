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Yedığimiz gol bize can oldu

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Yedığimiz gol bize can oldu
MALATYASPOR'U geçen sezon Avrupa'ya taşıyan Erol Bulut, Alanya'da da yoluna tam gaz devam ediyor. Genç çalıştırıcı, F.Bahçe galibiyeti sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Liderlik, oynanan 3 hafta sonra bizdeydi. Kazanmak en azından 1 puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Yediğimiz golden sonra bizi canlandıran ilk yarı sonunda attığımız gol oldu. İkinci yarıya moralle başlattı. Fenerbahçe'nin sıkıntılarını biliyorduk. Konumumuzu koruduğumuz için mutluyuz. Hedefimiz Alanya'yı iyi bir noktaya getirmek."
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Yedığimiz gol bize can oldu
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