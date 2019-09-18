Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A grubundaki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği bu önemli maç öncesi iki takım da son hazırlıklarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibimiz mutlak galibiyet peşinde. Öte yandan ''Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı da merak edilmeye başladı. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar!

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Galatasaray maçı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve maç öncesi önemli gelişmeleri bu başlık altından takip edebilirsiniz.

İşte detaylar;