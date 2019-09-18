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, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili 'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 13:02
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları iddiası damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? SABAH yazarları yorumladı

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Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
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