Kayserispor-Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 17.30'da Yukatel Denizlispor ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00'da satışa sunulacak.

Cezalı durumda olan Batı Alt C Blok ve Kuzey Alt C, D, E bloklarda bulunan kombine koltuklar bir maçlığına satışa çıkarılacaktır.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Misafir Tribün - 25 TL