PSG Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda ve ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. İlk Hafta karşılaşmalarında A grubunda mücadele eden PSG ile Real Madrid yeşil sahalarda buluşuyor. Bu keyifli karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırıyorlar. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

PSG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Real Madrid maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;