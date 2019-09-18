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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında İtalya'nın takımına konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 11:11
Roma - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Roma - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.

Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

AVRUPA'DA 21. MAÇ

Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

SKRTEL FORMA GİYEMEYECEK

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

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Roma - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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