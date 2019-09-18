SABAH Serbest Kürsü: Galatasaray'ın generali çok, askeri yok

FATİH DOĞAN: 4 büyük takımda ses var ama görüntüde sorun yaşanıyor! G.Saray'da 8 tane general var ama koşacak asker sayısı az.

GÜRCAN BİLGİÇ: Cimbom sahasında oynamasaydı kazanamazdı. F.Bahçe için ortaya çıkan mesaj ise, sarsak bir defans ile şampiyon olamayacağıdır.

İSKENDER GÜNEN: Hakemler hakkaniyetli olursa bu sezon farklı görüntüler ortaya çıkar. Takımlar birbirine yakın düzeyde ama Beşiktaş hayal kırıklığı.

MURAT ÖZBOSTAN: Ligde 4. hafta geride kaldı. Lider Alanyaspor. Özelikle mili ara sonrası 4 büyük takımımızın dönüşleri Galatasaray dışında skora olumlu yansımadı. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'a maçı kazandıran Falcao'nun golü değil, kendi sahasında oynamasıydı. Tribün desteği ile rakibi baskıladılar. Yoksa bu performans ile deplasman yaşasalardı, kazanamayabilirlerdi. 60'dan sonraki fiziki düşüş devam ediyor… Beşiktaş, kırmızı kart sonrası geri düştü ama oyun karakteri olarak bu duruma cevap veremedi. Yine de iki dakikada iki gol buldular ve büyük takım olduklarını hatırladılar. Üç puan kaybetmelerine rağmen yeni bir takım olarak neler yapabileceklerini de fark ettiler. Trabzonspor'da sakatlıklar ve kulübe yetersizliği Ünal hocaya hamle şansı da bırakmıyor. G.Birliği karşısında maçı koparamadılar. Fenerbahçe ideal kadrosuna kavuşamadı. Alanyaspor'un oyun aklıyla da baş edecek kaliteyi üretemedi. Üç golün de kişisel hatalardan gelmesi, Ersun Yanal'ı temize çıkarır. Net mesaj şudur; bu kadar "sarsak" bir defans ile şampiyon olamazsınız.

FATİH DOĞAN: Büyüklerde ses var, görüntü yok. Kamuoyuna baksan, "Muhteşem Fenerbahçe.. Şampiyon Galatasaray.. Batmış bitmiş Beşiktaş..' Bu işte bir terslik var. Türkiye'de hepimiz haftalar ilerledikçe puan sıralamasının değişeceğini biliyoruz. Galatasaray generaller takımı gibi oldu. 8 tane general var ama koşacak asker sayısı az. Fenerbahçe hocası eski ama takımı yüzde 80 yenilendi, zamana ihtiyacı var. Devşirme sağ–sol beklerle ne kadar kayıp yaşar bunun üzerine bakmak lazım. Beşiktaş'ın hocası, sistemi ve takımı değişti ve gençleşti. Gerçek potansiyelini henüz ortaya çıkaramadı. Trabzonspor'da da Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasından sonra Abdülkadir Ömür ve Ekuban olmak üzere üst üste gelen sakatlıklar sorgulanmalı. Defansında kademe hataları var.





BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray sakat ve cezalıların sıkıntısını çekti, defans göbeği sorunlu. Falcao ve Nzonzi ile geçen sezona göre sınıf atladılar ama iyi futbol hâlâ beklemede. Fenerbahçe'de 3 mevkide gerçek aktörler yok, dublörlerle de bir yere kadar. Kanat oyuncularının verimsizliği, genç kaleci tercihi ve Zanka-Jailson ikilisi Yanal'ın baş ağrısı. Trabzonspor sakatlıklarla yara aldı, kadro derinliği olmayan takımın sezon hedeflerini daha Eylül ayında zedeleyebilecek kadar önemli sakatlıklar bunlar. Beşiktaş, Quaresma-Babel kalitesini kanatta arayacak. Atiba ve Burak takıma döndüğünde Avcı'nın Visca'sını bulması lazım.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'da futbolcular arasında uyumsuzluk var. Luyindama- Marcao ikilisi yaptıkları hatalarla saç-baş yoldurdular. Falcao'nun enerjisi, gol atma arzusu arkadaşlarına itici güç oldu. Muslera ve Falcao, en çok göze çarpan oyunculardı ama Lemina oyundan çıkmasaydı G.Saray'a hücum zenginliği kazandırırdı. Beşiktaş 3-0'dan eğer 3-2 geriye dönüyorsa bu tepki göz ardı edilmemelidir. Vida atılmasaydı Gazişehir'i yenerdi. Avcı'nın en büyük sorunu transferlerin geç katılması. Sabır Beşiktaş'ın ilacı olacak. Trabzonspor'un üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Art arda iki önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verdiler. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar. F.Bahçe Muriqi, Kruse ve Mevlüt gibi oyuncularla gol sorunu yaşamaz ancak genç Altay şampiyonluk yürüyüşünü yapabilecek tecrübeye ve sakinliğe sahip değil.

İSKENDER GÜNEN: Eğer VAR ve hakemler hakkaniyetli olurlarsa bu sezon çok farklı görüntüler ortaya çıkar. Galatasaray kazanmasına rağmen iyi görüntüler vermedi. Luyindama- Marcao ikilisi probleme sebep oluyor. Terim orta sahasını da henüz oturtamadı. Falcao kariyerli bir isim ama en büyük husus takım olabilmektir. Üç takım birbiriyle aynı düzeyde. Ancak Beşiktaş büyük hayal kırıklığı oldu.

NET BİR KURAL HATASIDIR!

ÖZBOSTAN: Alanya-F.Bahçe maçında kural hatası iddiaları çok tartışıldı. Özellikle Alanya'nın ilk golünde tekrarlatılan taç atışının el değiştirmesi gerektiği yönünde maçın tekrarlanması isteniyor. F.Bahçe TFF'ye başvuracak.

TÜZEMEN: Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Donk elindeki topu oyundaki topun üzerine atınca bir kural hatasına neden oldu. Taçla ilgili bir kural hatası yok, olsa olsa hakem hatası olur. Örnek mi; geçen sene Türk Telekom'da G.Saray-Beşiktaş maçında top taca çıkmış, hakemler 'Caner'e çarptı çıktı' kararını vermişti. Görüntülerden tacın Caner'e temas ettiği tam tespit edilemedi. G.Saray tacı kullandığı Onyekuru ile golü attı. Bu hakem hatası olarak değerlendirildi. Alanya'daki taç atışının da geçen seneki G.Saray-Beşiktaş maçında yaşanan taç olayından bir farkı yok. Yani yine hakem hatası.

BİLGİÇ: Sonuca etki etmeyen kural hataları hep hakem hatası olarak kabul edildi. Bu kez öyle değil. F.Bahçe'ye geçmesi gereken taç atışından gelen topla gol oldu. Net bir kural hatasıdır. Maçın yönü değişmiştir. Karşılaşmanın tekrar oynanması gerekir.

TİMURLENK: F.Bahçe'nin başvuru hakkı var, federasyon ne cevap verir bilmiyorum, açıkçası merak da etmiyorum. Alanya'da Erol Bulut'un takımı karşısında Fenerbahçeli futbolcuların ortaya koyduğu performans, kalelerinde gördükleri 3 golün muhasebesini teknik adamlarıyla birlikte yaparlar.

DOĞAN: Eskiden olsa kural hatası derdik. Ancak UEFA'nın yaptığı değişiklikler sonrası bunlar kural hatası olarak değerlendirilmiyor.

GÜNEN: Kural hatası değil hakem hatası var. Bence maçın tekrarlanmasına gerek yok.



Ali Koç'un TFF Başkanı Özdemir'e hediye ettiği, "En fazla şampiyon olan takım F.Bahçe" yazılı kupür gündem yarattı.

BU FOTOĞRAF TFF'Yİ SEÇİME GÖTÜRÜR

MURAT ÖZBOSTAN: TFF'nin kurulları PFDK, Tahkim ve MHK; TFF yönetimini kararları ile zora sokuyor. Önümüzdeki süreci TFF açısından nasıl görüyorsunuz? Yönetim toplantıları çarşaf çarşaf basına sızıyor. Böyle bir kurum başarılı olabilir mi?

İSKENDER GÜNEN: TFF'de görev alanlar formasını üzerinden çıkarmıyor. Kişiye ve takıma göre değişen kurallar, yıllardan beri devam ediyor. Kurullar kangren olmuş durumda. Güven sorunu bulunan bir kurumun başarılı olma şansı yok.

LEVENT TÜZEMEN: TFF, Nihat Özdemir'in belirlediği isimlerle kurulmadı. Listede birçok kulübün tercih ettiği isimler yer aldı. Eğer TFF yönetimi bir konuyu baş başa görüşüyor ve tüm konuşulanlar dışarı sızıyorsa bu yönetimde ciddi çatlak olduğunu gösterir. Çok başlı bir TFF yönetiminden Türk futboluna yeterli fayda gelmez. Ayrıca F.Bahçe'nin TFF'yi ziyareti sırasında Ali Koç'un "En çok şampiyon olan takım F.Bahçe" yazılı bir kupür hediye etmesi de skandaldır . Ve ben diyorum ki bu fotoğraf TFF'yi seçime götürür.

BÜLENT TİMURLENK: Kulüp başkanları ve tribünler, her başarısızlıkta hakemleri ve TFF'yi suçluyor. Öz eleştiri yapan yok! TFF yönetim toplantısının dışarı sızdırılmasından kim menfaat sağlayacaksa o sızdırmıştır. Yönetime girerken kimin hangi takımı tuttuğunun hesabı yapılıyor. Kimseye futbolu nasıl ileriye götüreceği sorulmuyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bir şeyleri değiştirelim derken işin dozunu kaçıran kurul kararlarını gördük. Federasyon yönetimi seçilirken, temel olarak geçmiş tavizleri tekrarlamamayı hedeflemişti. Yaşananlar bugünün sorunu değil, geçmişin devamı gibi. Yönetimdeki her üyenin tuttuğu takıma iltimas sağlanması için uğraşması gerçek problem. Orada forma giyemezsiniz. Artık inandırıcı olmaları zor

FATİH DOĞAN: Toplantı içeriğinin sızdırılması güven ortamını sarstı. Özdemir, bu yaşananların şifresini çözüp operasyon yapmazsa daha zor günler yaşar. Zaten ortada kamuoyu vicdanını yaralayan abartılı, yanlış PFDK kararları, MHK'nin hatalı seçimleri gibi birçok konuda sıkıntılar yaşıyor.