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'un yıldızı dün geceye damga vurdu! ve nereli?

Dün gece Şampiyonlar Ligi ilk hafta heyecanı yaşandı. Avusturya'da oynanan - Genk karşılaşmasına damga vurdu. 19 yaşındaki Norveçli forvet 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle adını tarihe yazdırdı. Dün geceye damga vuran Salzburg'un golcüsü ve nereli? İşte biyografisi...

Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:32
Salzburg'un yıldızı Erling Braut Haland dün geceye damga vurdu! Erling Braut Haland kimdir ve nereli?

Şampiyonlar Ligi'ne Napoli ve Liverpool ile aynı grupta yer alan Salzburg ile Genk dün gece Avusturya'da kozlarını paylaştı. Salzburg'un 6-2 kazandığı maç dün gecenin en gollü karşılaşması oldu. Salzburg'un gollerini Erling Braut Haland (3), Hwang Hee-chan, Szoboszlai ve Andreas Ulmer atarken, Genk'in golleri Lucumi ve Mbwana Samatta'dan geldi.

ERLİNG BRAUT HALAND KİMDİR VE NERELİ?

21 Temmuz 2000'de İngiltere'nin Leeds kentinde doğan Haland, aslen Norveçli. 1.94 boyundaki golcü oyuncu kariyerine Norveç takımlarından Bryne FK'da başladı. Daha sonra Molde takımına transfer olan golcü oyuncu buradan da 5 milyon € bonservis bedeli karşılığında RB Salzburg'a transfer oldu. 19 yaşındaki yıldız oyuncu dün akşam Genk karşısında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat trick yaptı.

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Salzburg'un yıldızı Erling Braut Haland dün geceye damga vurdu! Erling Braut Haland kimdir ve nereli?
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