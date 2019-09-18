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Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: kaçıncı sırada? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi’nin başlamasıyla birlikte dün ve bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz ’ın da mücadele ettiği devler liginde ilk hafta karşılaşmalarının ardından A grubu puan durumu futbolseverlerce merak edilmeye başlandı. Sporseverler arama motorlarında Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ile Galatasaray kaçıncı sırada? şeklinde yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ve Galatasaray kaçıncı sırada? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 01:43
Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmaları dün ve bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray'ın da A grubunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler arama motorlarında Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ile Galatasaray kaçıncı sırada? şeklinde araştırmalar yaparak son bilgileri elde etmek istiyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ile Galatasaray kaçıncı sırada? sorusunun cevabı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU: GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

İşte detaylar;

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele başladığı sonuçla 0-0 berabere tamamlandı.

Mücadeledeki en net pozisyon 31. dakikada temsilcimizden geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şut çeken Babel kaleci Mignolet'e takıldı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken puanlarda paylaşılmış oldu.

Grubun diğer mücadelesinde ise grubun iki favorisi konumunda bulunan Paris Saint Germain ile İspanyol Devi Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip PSG oldu. Fransız ekibinin 2 golünü Di Maria kaydederken, 3. golü 90+2. dakikada Thomas Meunier kaydetti.

Bu sonuç sonrası Paris Saint Germain grupta lider konuma gelirken Real Madrid son sırada kendine yer buldu...

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Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada? İşte detaylar…
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