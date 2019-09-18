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Son dakika: 'ta 3 futbolcu Bratislava'ya götürülmüyor

'ta sakatlıkları bulunan Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz maçı kadrosuna alınmadı.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:07
Son dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu Bratislava'ya götürülmüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın (19 Eylül) saat 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla ile karşılaşacak.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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Son dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu Bratislava'ya götürülmüyor
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