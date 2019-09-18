Son dakika: Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.



Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı, "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" açıklamasına cevap verdi.



Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve onun sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu ekledi.



Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bir basın mensubunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in söylediğini iddia ettiği "Organize yapılan işler profesyonel yapılmaya başlandı", "Maçlar Avrupa'da sahada Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına şu şekilde cevap vermişti:

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız."