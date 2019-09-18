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Son dakika haberi: maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler

’ndeki tek temsilcimiz , A grubundaki ilk maçında Belçika deplasmanında sahne alıyor. Zor bir grupta olan sarı kırmızılı takım üç puanı alarak turnuvaya moralle başlamak istiyor. Fatih Terim ve öğrencileri bu önemli mücadeleye sayılı saatler kala son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan milyonlarca futbol sever Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak zorlu maçın yayın kanalı ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. ‘’ Galatasaray maçı hangi kanalda’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Zorlu maç ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler ve son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 18.9.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 17:31
Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler

UEFA 'nde grup maçlarındaki heyecan bu akşamda devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz A grubundaki ilk mücadelesinde Belçika'da sahne alacak. Avrupa arenasına galibiyetle başlamak isteyen , son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Milyonlarca futbol sever ise bu akşam ekranları başına kilitlenecek. Maçı şifresiz izlemek isteyenler '' Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Zorlu maç ne zaman, saat kaçta? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 19:55'te Jan Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi heyecan dorukta! Club Brugge Galatasaray maçının yayın kanalı da belli oldu.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Terim, Club Brugge karşısında sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler
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