Son dakika haberi: Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki heyecan bu akşamda devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz A grubundaki ilk mücadelesinde Belçika'da sahne alacak. Avrupa arenasına galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray, son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Milyonlarca futbol sever ise bu akşam ekranları başına kilitlenecek. Maçı şifresiz izlemek isteyenler ''Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Zorlu maç ne zaman, saat kaçta? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 19:55'te Jan Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi heyecan dorukta! Club Brugge Galatasaray maçının yayın kanalı da belli oldu.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Terim, Club Brugge karşısında sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

İşte detaylar;