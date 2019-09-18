Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:09
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN