Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif

Trabzonspor yönetimi, performansından ve takım kaptanlığından memnun olduğu Jose Sosa'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini, 3.2 milyon Euro'luk ücretinde indirime gitmesi koşuluyla uzatma kararı almıştı. Bordo-mavili kurmayların 2+1 yıllık mukavele önermeye hazırlandığı tecrübeli oyuncuya 2 ile 2.5 milyon Euro arasında bir rakam teklif edeceği öğrenildi. Jose Sosa, Daniel Sturridge transfer edilene kadar Trabzonspor'un en fazla kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyordu. Sturridge, bonuslarla birlikte alacağı 3.5 milyon Euro ile Arjantinli yıldızı geride bırakmıştı.

'Sturridge'in eksiği var'

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Getafe ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitti. Yolculuk öncesi soruları yanıtlayan Başkan Ahmet Ağoğlu, Sturridge için "Daha idman eksiği var. İlerleyen süreçte daha fazla takımda yer alacaktır" ifadelerini kullandı.