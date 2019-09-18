Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovan Bratislava ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve Slovak takımları arasındaki 12. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 11 maçın 5'ini Türk, 5'ini de Slovak ekipleri kazandı, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 19 golüne, Slovak ekipleri 10 golle karşılık verdi.

- BEŞİKTAŞ 4 MAÇ YAPTI

Beşiktaş, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne dek 4 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda Kupa Galipleri Kupası birinci turunda eşleştiği Kösice'ye ilk maçta 2-1 yenilirken, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı organizasyonda 1998-1999 sezonunda ilk turda Spartak Trnava ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçı 3-0 kazandı, deplasmandaki müsabakayı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

- SLOVAN BRATISLAVA, TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞTI

Slovan Bratislava, Avrupa kupalarında daha önce Türkiye'den sadece Trabzonspor ile eşleşti.

Trabzonspor ile 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen Slovakya temsilcisi, evindeki ilk maçı 2-1 kazanırken, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 4-1 yitirdi.

- TÜRK-SLOVAK TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve Slovak takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 1993-94 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş-Kösice 1-2 / 2-0 1995-96 Intertoto Kupası Bursaspor-Kösice 1-1 1996-97 UEFA Kupası Trabzonspor-Slovan Bratislava 1-2 / 4-1 1998-99 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş-Spartak Trnava 3-0 / 1-2 2005-06 Intertoto Kupası Osmanlıspor (Ankaraspor)-Dubnica 0-4 / 1-0 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Spartak Trnava 2-0 / 0-1