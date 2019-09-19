CANLI | Roma - Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Roma'ya konuk oluyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Estraa Fernandez yönetiyor. Fernandez'in yardımıları Roberto Alonso ve Teodoro Magan yapıyor. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

ROMA 0-0 BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Diawara, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mehmet, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen