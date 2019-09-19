Devler Ligi’nde Valbuena rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

ŞAMPIYONLAR Ligi B Grubu'nda Olympiakos'un evindeİngiliz ekibi, 26'da Harry Kane ile 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Moura, skoru 2-0 yaptı. 44'te Valbuena'nın asistinde Podence farkı 1'e indirdi. Sezon sonunda F.Bahçe'den gönderilen Valbuena 54'te ise penaltıdan golünü atıp Yunan ekibine bir puanı getirdi. Bayern Münih ise Kızılyıldızı'ı 3-0 yendi.C Grubu: S.Donetsk-Manchester City: 0-3, D.Zagreb-Atalanta: 4-0. D Grubu: A.Madrid- Juventus: 2-2, Leverkusen- L.Moskova: 1-2.