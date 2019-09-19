Mustafa Cengiz: Saçma sapan konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Fatih Terim'e yönelik yaptığı, "Futbolun içinde olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" sözlerine Belçika'dan jet hızıyla cevap geldi. Club Brugge maçı öncesi konuşan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz sert ifadeler kullandı:

MOSKOVA'DA da hatırlarsınız, yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar...

BUNLAR hiç hoş şeyler değil. Hangi amaca hizmeten, hangi vizyon içinde bunlar dile getiriliyor? Zırva tevil götürmez, Saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçma sapan konuşan birine yanıt vermeye kalkınca siz de saçmalamaya başlarsınız.

ÖNE gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. Bu edep içinde kalınmalı.

BEN 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Sosyal medyada rastgele bir şey yapılmaz. Aksini kanıtlamaları oldukça güç.

SİNSİ HAREKETLERİ BIRAKALIM!

CENGIZ, Fatih Terim'in "Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz" sözüne katıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu söze itiraz edecek kimse var mı? Bu söze tepki verecek insan masa düzeni yapacak insandır. Sinsi hareketleri bırakalım, ülkeye ve Türk sporuna yararı olmaz" dedi.

KULÜPTEN KUPALI GÖNDERME

ALI KOÇ'UN açıklamaları sonrası sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'in Galatasaray'a kazandırdığı 20 kupanın görselini paylaştı ve ''Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir ''notunu yazdı.

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Galatasaray, Club Brugge karşısında 10 şutunda 1 isabet bulurken, 17 ortasının da sadece 1'ini doğru adrese atabildi.