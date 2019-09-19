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'dan 'e sitem

'ın A Grubu'nda ile oynadığı ve 2-2 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen , maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince teknik direktör 'e sitem etti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.

BELHANDA'DAN GÖRÜNTÜLÜ DESTEK

Kasımpaşa maçında çenesi iki yerden kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda dün hastaneden taburcu oldu. Evinde istirahate çekilen Faslı 10 numaranın aklı Belçika'daydı. Club Brugge maçı öncesi soyunma odasını görüntülü olarak arayan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşları ve teknik heyete başarı diledi.

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Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem
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