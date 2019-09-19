Sicili bozuk!

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Alanya maçında bize göre kural hatası var. Biz her görüşe saygılıyız. Polemik yaratan biz değiliz. Kavga edersek bindiğimiz dalı keserizMHK'NIN başındaki bir insanın daha başvuru yapılmadan açıklama yapması yanlış olmuş. Hukuk kurulları diyor, öyle bir kurul yok!..Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çok ağır sözler sarfetti:ALANYA maçı ile ilgili TFF'ye itiraz edeceklerini de açıklayan Koç, "Bize göre kural hatası var. İki durumun birisi yoruma açık değil, diğeri olabilir. Görüyorum ki, yeni kurallar tam olarak idrak edilmemiş. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllardır algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor.Bence TFF'nin üzerinde baskı oluşturmak için polemik oluşturuluyor. Haluk Ulusoy, G.Saray kongre üyesiydi. Ama söz konusu F.Bahçe olunca... Bizim tarafımızdan yapılan bir şey yok. Kavga edersek bindiğimiz dalı keseriz" dedi.MHK Başkanı Zekeriya Alp'inşeklindeki açıklamasına da değinen Koç, "MHK'nin yapacağı incelemede MHK'nin başındaki bir ismin başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Hukuk kurulları diyor ve öyle bir kurul yok,Açıklama yapması yanlış olmuş. Ama şurası net; kural hatası olması durumunda tekrarlanması gerekiyor. Geçmişte Donk'un olayı vardı ve MHK görüş bildirmişti hata yok diye, ama maç tekrarlanmıştı" ifadelerini kullandı.