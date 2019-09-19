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Son dakika: 'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili kural hatası açıklaması

- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan kural hatası tartışmalarının ardından sarı lacivertli kulübün maç tekrarı talebiyle 'na başvurması sonrası Alanyaspor'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 18:53
Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili kural hatası açıklaması

"Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı." ifadelerini kullanan Alanyaspor, spor otoritelerinin iki golün de oyun kuralları dahilinde olduğunu belirtti.

İşte Alanyaspor'un açıklaması:

"Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Aytemiz Alanyaspor Kulübü"

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Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili kural hatası açıklaması
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