Son dakika haberi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Avcı’dan ilk 11’e sürpriz isim!

UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ilk maçına bu akşam çıkacak olan Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Ülke puanı açısından oldukça büyük öneme sahip olan bu maçta siyah beyazlı ekip sahadan galibiyet ile ayrılarak hem ligdeki kötü gidişatının ardından moral bulmak hem de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta' aratmasını yapıyorlar. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı yayın kanalı hangisi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin içeriğinden sizler için hazırlarken, öte yandan Abdullah Avcı santrafor bölgesinde sürpriz bir ismi denemeye karar verdi. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Beşiktaş Slovan Bratislava karşılaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz…