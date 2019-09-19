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Son dakika haberi: Slovan Bratislava maçı hangi kanalda saat kaçta? Avcı’dan ilk 11’e sürpriz isim!

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve beklenilenin çok altında bir performans sergileyen , bu akşam UEFA Avrupa Ligi grupları ilk maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi ‘Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta’ aratmasını yapıyorlar. Avrupa Ligi’ndeki ilk maçından galibiyet ile ayrılmak isteyen siyah beyazlı takım moral depolamak istiyor. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı yayın kanalı hangisi? İşte bu soruların yanıtları… Öte yandan Abdullah Avcı karşılaşma öncesi ilk 11’e sürpriz bir ismi aldı!

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:14
Son dakika haberi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Avcı’dan ilk 11’e sürpriz isim!

UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ilk maçına bu akşam çıkacak olan , Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Ülke puanı açısından oldukça büyük öneme sahip olan bu maçta siyah beyazlı ekip sahadan galibiyet ile ayrılarak hem ligdeki kötü gidişatının ardından moral bulmak hem de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta' aratmasını yapıyorlar. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı yayın kanalı hangisi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin içeriğinden sizler için hazırlarken, öte yandan Abdullah Avcı santrafor bölgesinde sürpriz bir ismi denemeye karar verdi. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Beşiktaş Slovan Bratislava karşılaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Avcı’dan ilk 11’e sürpriz isim!
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