Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Avrupa sınavlarına çıkıyor

TRABZONSPOR, C Grubu'nda İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak. 19.55'te başlayacak karşılaşmada tek hedef galibiyet

LİGDE son iki haftayı beraberlikle kapatan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde grup maçlarına Getafe ile başlıyor. C Grubu'ndaki mücadele 19.55'te start alacak. Sakatlar Abdülkadir, Ekuban, Yusuf, Fernandes, Onazi ve Kamil Ahmet'in forma giyemeyeceği bordo-mavililerde hedef, Avrupa'ya zaferle giriş yapıp fırtına koparmak.

J Grubu'nda yer alan MEDIPOL BAŞAKŞEHIR, Roma karşısında avantajlı bir skor arayacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 22.00'de

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Olympiakos'a elenerek Avrupa Ligi'ne gelen Medipol Başakşehir, J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Turunculacivertlilerde sakatlığı bulunan Skrtel görev yapamayacak.

Süper Lig'e kötü başlayan BEŞIKTAŞ, Avrupa sahnesinde kendini affettirme peşinde. K Grubu'nda S.Bratislava ile oynanacak maç 22.00'de başlayacak

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Slovan Bratislava karşılaşmasıyla Avrupa sınavına başlıyor. Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayla taraftarıyla barışmak istiyor. Maç S.Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.