Abdullah Avcı: Kendimizi sorgulayacağız

ATİBA

ELNENY'YE

BRAGA

ADA'YI

BRAGA

ADA'YI

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ağır yenilginin ardından özeleştiride bulundu. Sahada yapılan hataların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avcı, şunları söyledi:Sistem, organizasyon, bireysel performans ve takım savunmasında hata vardı.Hangi organizasyon olursa olsun. Bir çözüm bulmak gerekiyor.Maça yedek kulübesinde başlayıp, sakatlanan Victor Ruiz'in yerine oyuna dahil olan Atiba, hataların ön planda olduğu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Kanadalı yıldız,Sonrasında rakibin golleri geldi. Beş maç var ve toparlanabiliriz. Kolektif anlamda da bireysel anlamda da daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.PFDK, Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantep'li Ayabami Kayode'ye birbirlerine yaptıkları hareketlerden dolayı üçer maç ceza verdi. Beşiktaş cezaya talimatnamenin 12. maddesinde yer alan "Haksız Tahrik" başlığına atıfta bulanarak itiraz edecek.Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Braga, İngiltere'den zaferle döndü… Wolverhampton karşısında 71. dakikada Ricardo Horta'nın golü ile öne geçen Portekiz ekibi, karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu ve sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı