Abdullah Avcı: Kendimizi sorgulayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ağır yenilginin ardından özeleştiride bulundu. Sahada yapılan hataların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avcı, şunları söyledi: "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok.
Sistem, organizasyon, bireysel performans ve takım savunmasında hata vardı. Bu seviyede bu kadar hata olmaz.
Hangi organizasyon olursa olsun. Bir çözüm bulmak gerekiyor. Oyuncu da biz de kendimizi sorgulayacağız. Savunma güvenliğini alamazsan sonuç böyle olur. Tüm Beşiktaş taraftarından özür diliyorum."
ATİBA: GEVŞEKLİK OLABİLİR!
Maça yedek kulübesinde başlayıp, sakatlanan Victor Ruiz'in yerine oyuna dahil olan Atiba, hataların ön planda olduğu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Kanadalı yıldız, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Garip bir maç oldu. İkinci yarı hatalar yaptık, konsantrasyon eksikliği ya da gevşeklik diyebiliriz.
Sonrasında rakibin golleri geldi. Beş maç var ve toparlanabiliriz. Kolektif anlamda da bireysel anlamda da daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ELNENY'YE 3 MAÇ CEZA BRAGA, ADA'YI FETHETTİ
PFDK, Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantep'li Ayabami Kayode'ye birbirlerine yaptıkları hareketlerden dolayı üçer maç ceza verdi. Beşiktaş cezaya talimatnamenin 12. maddesinde yer alan "Haksız Tahrik" başlığına atıfta bulanarak itiraz edecek.
BRAGA, ADA'YI FETHETTİ
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Braga, İngiltere'den zaferle döndü… Wolverhampton karşısında 71. dakikada Ricardo Horta'nın golü ile öne geçen Portekiz ekibi, karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu ve sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı