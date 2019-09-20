Ali Koç'a 38. maddeden sevk: En az 45 gün

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. Madde gereği Ali Koç'a 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti ve para cezası gelmesi bekleniyor.

38. madde ne diyor

BASIN ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; TFF'nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren veya rencide edebilecek açıklamada bulunan kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 140.000.- TL'ye kadar para cezası verilir.