Bu gidişatın sonu ne olacak? Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç yanıtladı

MURAT ÖZBOSTAN: NE yazık ki Avrupa'da önemli maçlarımızın olduğu bir zaman diliminde bu gereksiz konuları tartışıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde büyük yatırımlar yaptılar. Fatih Terim önemli bir marka. Fenerbahçe için bu sezon olmazsa olmaz. İki takım da "ya şampiyonluk ya şampiyonluk" parolasından başka bir şey düşünmüyor. İşte bu açıklamaların arkasında yatan gerçek bu. Ne olursa olsun rakibi bertaraf etmek. Artık vatan, ülke düşünen de yok! TFF zaten hiçbir şeye hakim değil. Çıkmış ülkenin MHK Başkanı diyor ki; "Hakemler adam gibi maç yönetiyor. Hataları yok." İnsanların aklıyla oynuyor. TFF Kurulları zaten başka bir havada. Açıkçası endişe ediyorum, birilerinin canı yanacak diye. Çünkü bu açıklamalar kitleleri sosyal medya vasıtasıyla derinden etkiliyor. Altıüstü top oynuyoruz. Biri kazanacak, bir kaybedecek. Hepsi bu! Meseleyi kan davasına çevirmenin gereği yok. TFF futbola huzuru getiremiyorsa devlet büyüklerimiz olaya el atmalı.

LEVENT TÜZEMEN: DEMEÇ savaşlarının bu zamana kadar asla kazananı olmadı. Kulüpler üstü bir kuruluş olan TFF, başkanlar arasındaki kavgayı bitirmek için nedense adım atmıyor. Çünkü Başkan Nihat Özdemir yönetimine ve kurullarına maalesef hakim değil. Moldova'daki milli maçtan önce konuşulanların medyaya derinlemesine sızması, TFF yönetiminin içinde bir birlik olmadığını gösterdi. Türk futboluna ciddi katkıları olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya el atıp, futbol iklimine barış gelmesini sağlamalıdır. Türkiye'de birçok dev organizasyonlara mükemmel tesislerimizle ev sahipliği yapıyoruz. Bu tesislerin yapılması ve gelişmesinde Cumhurbaşkanımızın sporu sevmesinin çok büyük katkıları var. Futboldaki fındık kabuğunu doldurmayacak gereksiz sürtüşmeler maalesef yurt dışında kötü tanınmamıza neden oluyor. Demeç savaşları taraftarları da ciddi bir şekilde geriyor ve kitleler ağza alınmayacak kelimelerle birbirlerine hakaret ediyor. Başkanların ve yöneticilerin söylemlerinde tahrik edici ifadeleri kullanmaları engellenmelidir. Gerekirse 6222 sayılı yasa kişinin konumuna bakılmaksızın hayata geçirilmelidir.

GÜRCAN BİLGİÇ: ASLINDA geçen sezondan ders alındı ve ortamın gerilmemesi için cezalar çabuk geldi. Fatih Terim fenomen bir teknik adam. Ona karşı tolerans yoksa diğerleri de sınırlarını buna göre tayin ederler. Sezonun selametle gitmesi sadece sahayı tartışmamızla mümkün. Bu noktada kişisel eleştirilerin kulüp bazında algılanıp rekabetin sosyal medya veya ceza kurullarına taşınması, bu düşüncelere sebep oldu. Şampiyonluk çok kıymetli ve kimse rakibine kaptırmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi de geçen sezon yaşanan algı bombardımanının önüne geçmek istedi. Şu an gerilimdeki dengeyi tartışıyoruz. Bundan hiçbir zaman kimsenin fayda sağlamadığı ortada. Eski model kutuplaştırma siyasetiyle kulüpler ligi yöneteceklerini sanıyorlarsa geleceklerini tehlikeye atıyorlar demektir. TFF'nin gücü Fenerbahçe ve Galatasaray'a hiçbir zaman yetmedi. Şimdi işe savcıların girmesi gerekiyor. Bu demeçlerin 6222'den değerlendirilip söyleyenlerin savcının karşısına ifade için oturması bile üsluba akıl getirecektir.