CANLI | Göztepe - Konyaspor

Göztepe, Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Abdullah Özkara yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE 0-0 KONYASPOR

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic