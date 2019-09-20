Erkan Sözeri: Erzurumspor taraftarı bizi pozitif anlamda itti

Sözeri, karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maçından galip ayrılmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kendisinin ve Erzurumspor'un sezona iyi başlamadığını belirten Erkan Sözeri, "Sezona ben de Erzurumspor da kötü başladı ve antrenörlük hayatımda hiç böyle olmamıştı. Bir şeylerin kötü gittiğini hissettiğim anda orada durmam ve insanların önünü açarım. Giresunspor'da da böyle yaptım. Erzurumspor ile daha önceden görüşmem olmadı çünkü bir takımın başındayken başka bir takımla görüşmem yakışık olmaz." diye konuştu.

Sözeri, geçen bu süreçte hem bireysel hem de takım olarak morale ihtiyacı olduklarını ifade ederek, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Maç iyi gidiyordu ama bugün talihsizlikler peş peşe geldi. Oyuncularımız sakatlandı ve iki stoper olmadan maçı bitirdik. Yediğimiz gol çok talihsizdi. Bu kadar talihsizliklerin arasından galip ayrılmak ilaç gibi geldi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki ve taraftardaki beklentilerin yüksek olduğunu dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:

"İki gün boyunca mental dokunuşlar yaptım ve birebir oyuncularımla görüştüm. Bugün de bunun gereğini yaptılar ve geriye düşmemize rağmen disiplinden kopmayarak galip geldik. Oyuncuların üzerinde baskı var çünkü insanlar şampiyonluğu bekliyor. Çok kaliteli oyunculara sahibim onların bu baskıyı kaldıracağını ve insanların beklentilerini karşılayacaklarını düşünüyorum."

Erkan Sözeri, takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu performansın iyi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle ikinci yarıda taraftara iyi bir futbol izlettik. Bunu daha da geliştirebiliriz. Neresinden bakarsanız bakın güzel bir galibiyet oldu. Erzurumspor taraftarı bizi pozitif anlamda itti. Adanaspor da iyi mücadele etti onları da tebrik ediyorum."

Levent Eriş: "Beklediğimiz oyunu ortaya koyamadık"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş de ellerine geçen avantajı iyi değerlendiremediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Maçta Erzurumspor'un dizilişini gördükten sonran onların tamamen yüksek ve duran toplardan etkili olacaklarını düşünmüştük. Bunun için de önlemlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Maalesef yediğimiz golde biz pozisyona girmemiz gerekirken kötü yakalandık ve goller yedik. Beklentilerimizi alamadık gönül isterdi ki buradan puanlarla ayrılalım."

Eriş, galibiyeti hak edecek oyunu ortaya koyamadıklarını anlatarak, "Hiç beklediğimizi oyunu ortaya koyamadık. 1-0 öne geçen takım daha sakin ve arkada bıraktığı boşluklara daha fazla değerlendirecek durumda olmalıydı. Rakibimizin de zaafları vardı ama değerlendiremedik. Maçı bizim kazanmamız gerekirdi diye bir şey söyleyemem çünkü hak edecek oyun ortaya koymadık. Buradan en azından kaybetmeden dönebilirdik." yorumunu yaptı.

Adanaspor'un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Eriş, şu görüşleri paylaştı:

"Adanasporsuz yarışın olmayacağını düşünüyorum. Biz iyi oyuncu gurubuna sahibiz ama değişik yerlerden çok farklı oyuncuları bir araya getirdik. Bunun için de adaptasyon zaman alıyor. Daha ciddi oyun oynamak adına önlemler almamız gerekiyor."