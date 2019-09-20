Fenerbahçe'den çifte itiraz

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında sonuca etki eden kural hataları yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye itiraz etti ve maçın 45+2'den itibaren yeniden oynatılmasını talep etti. F.Bahçe'nin itiraz ettiği pozisyonlar ve gerekçeleri ise şöyle:

İTİRAZ 1

İlk yarının 45+2. dakikasında Alanyaspor lehine verilen taç atışını Alanyaspor futbolcusu Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullanmıştır. Bu esnada hakemin uyarısı olmuş ancak taç atışıyla top oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor'un tacı tekrarlamasına izin vermiştir. IFAB Kural 15/1 şöyle yazar: "... taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır." Hal böyle iken hakem kararı ile Fenerbahçe'ye verilmesi gereken taç atışı oyun kurallarına aykırı şekilde yine Alanyasporlu futbolcu tarafından kullanılmıştır. Bu da ilgili kuralın ihlalidir.



1. POZİSYON: Fernandes'in hakem Özkahya'nın uyarısına rağmen tacı kullanılması gereken yerden uzakta kullanması ve topun oyuna girmesi itiraza neden oldu. Bu atışın ikinci defa yapıldığı pozisyonun fotoğrafı..

İTİRAZ 2

47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan kale vuruşu sırasında rakip futbolcu Cisse, ceza sahası içerisinde kalarak kendi takımı lehine avantaj yaratılmasına neden olmuştur. FIFA'nın "Oyunun Kuralları" başlıklı kural 16/2 düzenlemesi, "Rakip oyuncular, top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında beklemelidir. Top, vuruştan sonra oyuna girmiş kabul edilir. Kale vuruşu kullanılırken yeterli süre bulunmadığı için ceza sahasını terk edememiş rakip oyuncu varsa hakem oyunun devam etmesine karar verebilir" şeklindedir. Ancak bu koşul, itirazımız ile ilgili durumun dışındadır. İtirazımıza konu pozisyonla ilgili de kural hatası olduğu ve bu hatanın da yine golle sonuçlanarak doğrudan sonuca etki ettiği açıktır.



2. POZİSYON: Fenerbahçe, Altay'ın kullandığı aut atışı sırasında ceza alanında olan Cisse'nin kendisine avantaj sağladığını savundu.

Süreç nasıl işleyecek?

FENERBAHÇE'NİN başvurusunun ardından Merkez Hakem Kurulu 3 ila 5 gün içinde toplanacak. Sonrasında kendi görüşü ile dosyayı Türkiye Futbol Federasyonu'na geri gönderecek. Federasyon da hem Fenerbahçe, hem de Merkez Hakem Kurulu'nun görüşlerini dikkate alarak dosyayı karara bağlayacak. TFF'nin yapacağı değerlendirme sonrası sonuç istediği gibi çıkmaz ise sarı-lacivertli kulübün, Tahkim Kurulu'na başvuru yapma hakkı da bulunuyor.