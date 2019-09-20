Haber Hattı

Fenerbahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermiyorduk!

ALANYASPOR yönetimi de Fenerbahçe'nin başvurusunun ardından bir açıklama yaparak, "Bugüne kadar konu hakkında açıklama yapmamamızın sebebi Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizdi. Tüm spor kamuoyunun ortak kanaati bahse konu olan iki golümüzün de oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır" görüşünü dile getirdi.

Andorra ve Moldova galibiyetleri A Milli Takımı 1 basamak yükseltti

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. FIFA'dan açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, sıralamada bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti. Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Göztepe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor

SÜPER Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe bugün Konyaspor'u konuk edecek. İlk iki maçını kaybeden, son iki maçında da rakipleri ile berabere kalan Göztepe ile ligin yenilgisiz 4 takımından biri olan Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış karşılaşması saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Zorlu müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

FIFA'dan İran'a izin çağrısı

FIFA, İran Futbol Federasyonu'nun kadın taraftarlara uyguladığı statlara giriş yasağının kaldırılması için çağrıda bulundu. FIFA Başkanı Infantino, "Son zamanlarda FIFA yönetimiyle birlikte birkaç kez onlarla temasa geçtim. İran'da bir heyetimiz var ve onlardan gelecek iyi haberleri bekliyorum. İran'da kadınların futbol stadyumlarına girmesine ve karşılaşmaları izleyebilmesine izin verilmeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Doha'da 12 branşta 20 atletle madalya arayacak

KATAR'IN başkenti Doha'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 20 atletle 12 branşta madalya mücadelesi verecek. 2017 Londra'da iki madalya kazanan ay-yıldızlı takım, 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Doha'daki şampiyonadan da madalyalar ve finaller bekliyor. 12 erkek ve 8 kadın atletten oluşan kadroda 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve 400 metre engelli dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar da yer alıyor.

Para Masa Tenisi'nde biri altın 7 madalya kazandık

TÜRKİYE İsveç'te devam eden Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarda 1 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler klas 4 kategorisinde Abdullah Öztürk, finalde Nesim Turan'ı 3-2'lik skorla geçerek Türkiye'ye altın madalya getiren tek isim oldu. Nesim Turan, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut gümüş madalya alırken, Ali Öztürk, Ümran Ertiş ve Neslihan Kavas da bronz madalya kazandı. Şampiyonada ferdi müsabakalar yarın sona erecek.

Müthiş ikili yeniden bir arada

2006 yılından bu yana yaptıkları yayınlarla İddaa dünyasında simge haline gelen Fikret Engin ve Murat Özarı, Bay Tuttur isimli radyo programı ile yeşil sahalara dönüyor. Radyospor'da boy gösterecek olan ikili; cuma 20.00'den sonra; hafta sonları ise 19.00'dan itibaren canlı İddaa analizleri yapacak.

Avrupa Lig'inde dün gece

A GRUBU: APOEL-Dudelange: 3-4, Karabağ-Sevilla: 0-3. B GRUBU: Kopenhag-Lugano: 1-0, Dinamo Kiev-Malmö: 1-0. D GRUBU: LASKRosenborg: 1-0, PSV-Sporting Lizbon: 3-2. E GRUBU: Cluj-Lazio: 2-1, Rennes-Celtic: 1-1. F GRUBU: Standard Liege-Vitoria: 2-0, Frankfurt- Arsenal: 0-3. G GRUBU: Rangers-Feyenoord: 1-0, Porto-Young Boys: 2-1. H GRUBU: Espanyol- Ferencvaros: 1-1, Ludogorets-CSKA Moskova: 5-1. I GRUBU: Wolfsburg-Olexandriya: 3-1, Gent-Saint-Etienne: 3-2. L GRUBU: M.United-Astana: 1-0, Partizan-AZ Alkmaar: 2-2.

İmamoğlu destek olmadı İBB yerıne İTÜ lige alınacak

YÖNETİME CHP'nin geçmesinden sonra İstanbullulara yönelik sosyal ve sportif yatırımlara kısıtlama getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son darbesi basketbola olmuştu. Sezonun başlamasına günler kala maddi gerekçelerle lige katılmama kararı alan İstanbul BŞB'nin yerine Türkiye Basketbol Federasyonu, Sigortam. net İTÜ Basket'e davette bulunacak. Sigortam. net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker de yaptığı açıklamada, BSL'ye hazır olduklarının altını çizmişti.