Kahraman Muslera

Belçika deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da yüzler gülerken, Brugge basınında ise öfke var. Ortaya konulan futbolu eleştiren Belçika cephesinin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşları da Brugge'ün bu maçı kazanamayarak üçüncülük yarışında geriye düştüğünü söyledi. İşte öne çıkan başlıklar:

Sport (İspanya): "Club Brugges evinde istekliydi ama Galatasaray karşısında gol bulamadı. Avantajlı taraf artık İstanbul ekibi."

Dail Mail (İngiltere): "Fernando Muslera, kahramanca kurtarışları ile Galatasaray'a puan kazandırdı. Uruguaylı kaleci golleri önledi."

Lequipe (Fransa): "Paris Saint Germain'in sıradaki rakibi Galatasaray, Club Brugge deplasmanından çok önemli 1 puan aldı"

RTBF (Belçika): "Club Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı. Brugge'de performanslar yetersiz kaldı."

Le Soir (Belçika): "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı"

HLN (Belçika): "Diagne sonradan girdi ama önemli bir rol üstlenemedi"

900 bin Euro'luk 'Dev' katkı

CLUB Brugge maçındaki beraberlikle Aslan kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılılar 0-0'lık maçın ardından UEFA'dan da 1 puana karşılık 900 bin Euro (5 milyon 680 bin TL) almaya hak kazandı. Galatasaray, gruplara kalarak katılım bedeli olarak da 15 milyon 250 bin Euro (96 milyon 128 bin TL) kazanmıştı.

Riva&Florya için olağanüstü divan

G.SARAY Divan Kurulu, Riva ve Florya projeleri ile ilgili olağanüstü toplanma kararı aldı. Emlak Konut tarafından projelerin iptali için yapılan başvuru sonrasında olağanüstü divan çağrısı yapılmıştı. 23 Eylül 2019 Pazartesi günü Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak toplantının basına kapalı olacağı açıklandı.

Geri dönmeyeceğim!

BRIGHTON'DAN kiralık olarak kadroya katılan Andone, İngiliz haber sitesi The Athletic'e konuştu… Eski kulübünde hayal kırıklığına uğradığını ve fırsat bulamadığından yakınan Rumen oyuncu, "Ocak ayında beni geri çağırma hakları var ama dönmek gibi bir düşüncem yok. Sezonu Galatasaray'da bitireceğim" diyerek rest çekti. Falcao ile oynamanın önemine de değinen Andone, "Falcao harika bir forvet. Ondan bir şeyler öğrenmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.