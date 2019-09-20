Kayıp fırtına

Trabzonspor, ligdeki Sivas (D) ve Beşiktaş maçlarından sonra 3 Ekim'de Basel'i konuk edecek
Maçın Röntgeni
SIKINTILI
bir kadro ile Getafe deplasmanına gelen Trabzonspor, beklenilenin aksine geriye yaslanmak yerine ofans yapmaya çalışarak maça başladı. Ancak hızlı hücuma çıkan Getafe erken golle
Trabzonspor'un saldırganlığına dur dedi.
ÖNCE
Sturridge, ardından ise Abdulkadir Parmak hamlesi de bu durumu değiştirmek için yeterli olmadı.
BU
kadar fazla sakatın olduğu yerde bazı kahramanların ortaya çıkması beklenir. Hücum anlamında o kahramanı göremesek de Hosseini defansta, Uğurcan ise kaledeki performansı ile
takımı ayakta tutmaya çalıştı.
STURRİDGE'İN
bir an önce form tutması gerek. Sturridge kalitesindeki bir oyuncunun 89'da yakaladığı net gol pozisyonunu bu kadar kolayca heba etmemesi
gerekiyor.
GETAFE
deplasmandaki sonuçla gruplara mağlubiyetle başlayan Trabzonspor'un bu sonuçtan ziyade çözüm üretmesi gereken sıkıntı, ofansif anlamdaki etkisiz oyun. Buna acil olarak çözüm bulması gerekiyor.
TUHAF AÇIKLAMA!
ÜNAL KARAMAN
maçtan sonra şunları söyledi: "Bir takımı oluşturan değişik karakterde oyuncular vardır, herkes kendi işini yapar, ortaya da bir takım çıkar. Siz 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki bazı şeyler değişecek. Topla arası iyi olan oyuncularımızın eksikliğini hissediyoruz. Bundan sonrası için fazla seçeneğimiz yok. Belki alttan birkaç oyuncuyu kadromuza katacağız. Belki biraz sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuç odaklı gideceğiz transfer dönemine kadar. Belli bir oyun karakterine sahip oyuncuyu, 3-5 hafta çalışmayla başka bir karaktere büründüremezsiniz. Hücum hattımızdaki eksiklerimiz hücum çeşitliliğini azaltıyor. Oyuncunun hızı yoksa, bir ayda hızlanmaz."
Dk. 89
STURRİDGE FIRSATI KAÇIRDI
89'da Sosa orta sahada kazandığı topu Sturridge'e verdi. Ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan İngiliz golcünün vuruşunda savunma araya girip kornere gönderdi. Trabzon beraberlik şansını kaçırdı.