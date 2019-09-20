Savunma yapboz tahtası

BASEL

KRASNODAR'I

BUGÜN NELER OLDU

Getafe karşısında 18. dakikada yenilen golde Campi'nin pozisyon hatası eleştirilirken, teknik patronGetafe maçına Campi- Hosseini ikilisiyle başlayan Karaman, daha önce bu bölgededenemelerinde bulundu.İlk yarıda kalesinde bir gol gören Uğurcan ikinci yarı kurtarışlarıyla tarihi farkın olmasına izin vermedi. 23 yaşındaki kaleci 60'ta sert ortayı iki hamlede etkisiz hale getirdi. 68'de savunmaya çarpıp yön değiştiren topu iyi kontrol etti. 74'te Kenedy'nin yakın direğe yaptığı vuruşu kurtardı. 80'de ise topu köşeden çıkardı.PFDK, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ı sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirten Doğan, "Her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. Trabzonspor'un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.C Grubu'ndaki diğer maçta Basel, Krasnodar'ı farklı yendi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı K.Bua'nın 9 ve 40'ta attığı gollerle 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52'de Zuffi farkı 3'e çıkardı. 54'te Vilhena'nın kendi kalesine attığı golle durum 4-0'a geldi. Skoru 79'da Okafor ilan etti: 5-0.