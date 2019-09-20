Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Çakır'ın 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmesinin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun yıllık 3 milyon 500 bin TL kazanacağı açıklandı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor altyapısında yetişen genç file bekçisi bu sezon bordo mavili formayla 9 maçta görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü. Çakır, dün Getafe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.