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TFF'den , ve 'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri , ve 'a üçer puan silme cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 23:28
TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a puan silme cezası

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunduğu, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularının sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi.

Açıklamada, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, TFF 2. Lig'den ise Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig'den Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2.Lig'den Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ve Zonguldak Kömür Spor kulüplerine Ulusal Lisans verildiği ifade edildi.

Böylece, 2019-2020 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı ve en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ünün UEFA, 44'ünün Ulusal Lisans aldığı aktarıldı.

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TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a puan silme cezası
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