Barcelona'ya 80 milyon Euro'luk şok

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Antoine Griezmann'dı... Barcelona 1 Temmuz'da 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Griezmann'ı renklerine bağlamış ancak Atletico tarafların daha önce anlaştığını ve o dönem serbest kalma bedelinin 200 milyon Euro olduğunu belirterek, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Ve Marca'nın haberine göre Griezmann'ın avukatı ile Barcelona arasında mart ayında yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Fransız futbolcunun avukatlığını yapan Sevan Karian'ın, Katalan ekibi ile yaptığı görüşmelerin kayıtlarını Griezmann'ın babası ile kız kardeşine gönderdiği; yazışmalarda, Karian'ın Barcelona yetkilileri ile imza parası ve yıldız futbolcunun alacağı bonuslar üzerine görüştüğü ortaya çıktı.

Davaya bakan mahkeme de taraflara anlaşmaları için çarşamba gününe kadar süre verdi. Ancak bu son gelişmeden sonra Barcelona'nın Atletico'ya 80 milyon Euro daha ödemesine kesin gözüyle bakılıyor.