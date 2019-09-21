Göztepe hayata döndü

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, şeytanın bacağını kırdı. Sahasında Konyaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk golünü atıp, ilk galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Göz-Göz, 5. dakikada Poko ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Serkan topu uzaklaştırdı. 12'de Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı. Günün başarılı isimi Serkan Kırıntılı, 17'de Serdar Gürler, 36'de ise Soner'in gollük şutlarını önledi. 49. dakikada Poko, Jevtovic'e yaptığı faulün ardından VAR kararıyla kırmızı kart görünce Göztepe 10 kişi kaldı. 74'te Anicic, ceza sahasında Halil'i düşürünce hakem penaltı kararı verdi. 76'da atışı kullanan Alpaslan, topu filelere gönderip takımına hayat verdi: 1-0.

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Karşılaşmanın ilk yarısını 7 isabetli şutla tamamlayan Göztepe, bu sezonki lig maçlarının ilk yarılarında en fazla isabetli şut atan takım oldu.

Süper Lig'de 442 dakika sonra gol atan Göztepe komadan çıktı. Konya ise 11 maç sonra yenildi.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

KASIMPAŞA-ANTALYA

SAAT: 15.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Koray Gençerler

İ.M. KAYSERİ-Y. DENİZLİ

SAAT: 17.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: BB Kadir Has

HAKEM: Hüseyin Göçek