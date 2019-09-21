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alay konusu oldu

'ın Alman kalecisi 'un Bratislava’da hatalı gol yemesi İngiltere’de geniş yankı uyandırdı. Liverpool taraftarı, kendilerini de Devler Ligi Kupası’ndan eden tecrübeli eldivenle adeta dalga geçti.

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Loris Karius alay konusu oldu

2017-18 Devler Ligi finalindeki hatalarıyla Liverpoollu taraftarları çıldırtan Karius, önceki gece de benzer performansa imza atınca İngiltere'de en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Alman kalecinin ilk goldeki hatası için gazeteler, "Gülünç", "Felaket" gibi ifadeler kullandı.

Whoscored sitesi, Avrupa Ligi ilk turunda sahaya çıkan tüm oyuncular içinde en az reytingi (4.59) Karius'un aldığını açıkladı.

Liverpoollu taraftarlar ise "Tarihin en kötü kalecisi olabilir mi?", "Hiçbir şeyi tutamıyor", "Sevgili tanrım lütfen bu adamı durdur" gibi paylaşımlarda bulundu.

Necip Uysal ve Atiba stopere!

Beşiktaş'ta Vida'nın kırmızı kart cezalısı olması ve Roco'nun ardından Ruiz'in de sakatlanması, Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ı stopersiz bıraktı. Ruiz'in oynayamaması halinde stoperde Necip-Atiba ikilisi görev yapacak.

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Loris Karius alay konusu oldu
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