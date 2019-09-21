Mustafa Cengiz: İlk taşı kim attı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Magdeburger Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerini yorumlayan Cengiz, "Biz kaos ve kavga istemiyoruz" derken "Bu tip olaylarda ilk taşı kim attı, ilk yumruğu kim vurdu ona bakmak lazım" diyerek de rakibini eleştirdi.

Polemikleri başlatan tarafın kendileri olmadığının altını çizen Mustafa Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Türk futbolu kişisel çatışmalardan ve kavgalardan kaçınmalı. Biz huzur içinde, futbolumuzun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Yurt dışında herkes Galatasaray'a çok sıcak davranıyor. Ülke puanında kritik yere geldik. 11. sıraya düştük. Bu da şampiyon takımımızın ön eleme oynayacağı anlamına geliyor."

'Milyar dolarlık evimizi sattık'

EMLAK Konut'un Florya ve Riva projeleri için fesih kararı alması da başkanın gündemindeydi. Camia için bu durumun hassas bir konu olduğunu belirten Cengiz "Riva bizim evimiz. Bu konuda çok hassasız. Evimizi barkımızı sattık biz Riva- Florya'da. Biz milyar dolarlık evimizi sattık, beklentilerimiz var doğal olarak" dedi ve görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.