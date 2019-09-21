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'da yeniler katkı veremedi

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Trabzonspor'da yeniler katkı veremedi

SON dört karşılaşmasını da kazanamayan ve Ünal Karaman yönetiminde en kötü serisini ortaya koyan Trabzonspor'da yeni transferlerin büyük bir bölümü performanslarıyla sınıfta kaldı.

Bordomavili takımda Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Avdijaj ve Sturridge toplamda 752 dakika sahada kalmalarına rağmen sadece bir asist yapabildiler. Bu asist de Avdijaj'ın ayağından geldi.

Trabzonspor'un öne çıkan tek ismi 9 maçta 4 gole ulaşan Sörloth oldu. Fırtına'nın kurtarıcıları ise defans oyuncuları oldu.

Yeni transferlerin skor üretmediği haftalarda sağ bek Pereira 1 gol atıp, 2 gol pası verirken, sol bek Novak ise 2 gol atıp, 1 gol pası vererek bu açığı kapatmaya çalıştı.

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Trabzonspor'da yeniler katkı veremedi
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