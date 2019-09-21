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’un altyapısından yetişen performansı ile parmak ısırtıyor. Bordo-mavili forma altında yıldızlaşmaya devam eden Uğurcan Çakır, Getafe karşısında da farkı engelledi. 23'lük kaleci kurtarış yüzdesi ve rakamlarıyla ligin de en iyileri arasında yer alıyor. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz devi 'u peşine taktı.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 13:43
Transfer haberi: Liverpool, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı takip ediyor

'un en formda ismi olan ve puan kayıplarına rağmen mücadelesiyle alkış alan kaleci tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi şu ana kadar çıktığı 9 resmi maçta 40 net kurtarış yaparken kalesinde sadece 12 gol gördü. Ligde maç başına 4.8 olan kurtarış değeriyle en iyi 3. isim durumuna gelen başarılı isim, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle de an itibarıyla 4. sırada bulunuyor. Özellikle 8'er kurtarış yaptığı Fenerbahçe ve Prag deplasmanlarında maçın adamı olarak gösterilen Uğurcan, önceki gece oynanan Getafe karşılaşmasında da 5 kurtarış ile farkı önledi.

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Transfer haberi: Liverpool, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı takip ediyor
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