Transfer haberi: Liverpool, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı takip ediyor

Trabzonspor'un en formda ismi olan ve puan kayıplarına rağmen mücadelesiyle alkış alan kaleci Uğurcan Çakır tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi şu ana kadar çıktığı 9 resmi maçta 40 net kurtarış yaparken kalesinde sadece 12 gol gördü. Ligde maç başına 4.8 olan kurtarış değeriyle en iyi 3. isim durumuna gelen başarılı isim, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle de an itibarıyla 4. sırada bulunuyor. Özellikle 8'er kurtarış yaptığı Fenerbahçe ve Prag deplasmanlarında maçın adamı olarak gösterilen Uğurcan, önceki gece oynanan Getafe karşılaşmasında da 5 kurtarış ile farkı önledi.