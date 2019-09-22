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: Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan BtcTurk 'un kulüp başkanı , "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 23:31
Adil Gevrek: Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik

Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Sahalarında çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Mutluyuz ama tabii ki sahamızda kazanmak ve üç puan almak istiyorduk. Aslında oyuna çok iyi başladık ve ilk 20 dakika iyi oynadık. Ancak bazen kısmetsizlik oluyor. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik. Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun. Bir puan son dakikada geldiği için bizi mutlu etti. Takım oyunu güzeldi ve ben futbolcularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu maç bitti artık yolumuza bakacağız."

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Adil Gevrek: Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik
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