BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatya deplasmanına çıkacak G.Saray'da Sofiane Feghouli kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncuyu, Younes Belhanda'nın yokluğunda herkes zorlu maçta sahada beklerken gerçeklereulaştı… Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli ile bir toplantı yaparak Malatya deplasmanına neden götürmeyeceğini anlattı. Kritik fikstürü işaret edip Fenerbahçe ve PSG maçları için konuşan Terim,dedi. Belhanda'nın olmadığı dönemde Feghouli'den daha fazla sorumluluk almasını da isteyen deneyimli teknik adam, şu sözlerle kararını açıkladı: "Senin alternatifin yok. Artık 3 günde bir maç oynayacağız ve bu süreçte Belhanda bizimle değil.Yeni Malatya karşısında Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra eşi yeni doğum yapan Selçuk İnan da kadroda yer almıyor. C.Brugge maçında olduğu gibi Nzonzi, Seri ve Lemina orta sahası aynı kalacak ve sağ kanatta ise Emre Mor forma giyecek. Kafilede ise şu oyuncular yer aldı:Son iki sezonda Cezayirli oyuncunun kadroda olmadığı 8 maçta Aslan kayıplar verdi. Feghouli'nin sakat veya cezalı olduğu 8 mücadelede G.Saray 2 kez kazanırken 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.Ligde son iki haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, bugün Yeni Malatya deplasmanına çıkıyor. Bugün saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Samet Çelik olacak. Ev sahibi Yeni Malatya bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 yenilgi alırken Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 lig maçında 2 kez yenildi.Aslan'da dış sahadaki kayıplar en büyük sorun... 2018-19 sezonundan itibaren Cimbom, dış sahada oynadığı 19 maçtaki kayıpları yara veriyor. 19 lig mücadelesinde 8 galibiyet alabilen Galatasaray 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile toplam 28 puan kaybetti. Sergen Yalçın'ın takımları karşısında ise Galatasaray son 5 maçta sadece 1 kez kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.Galatasaray, bu sezon 4 haftada ligde 11 gol bulan Alanyaspor'un ardından attığı 10 golle en skorer 2. takım durumunda…Önce Afrika Kupası mesaisi ardından geçirdiği operasyon… Fatih Terim'in Feghouli kararının ardında elinde Emre, Jimmy ve Adem gibi alternatiflerin payı var. Geçen sezon dar kadro ile oynayan G.Saray'ın önümüzdeki hafta 4 günde oynayacağı 2 önemli karşılaşma öncesinde Feghouli'yi dinlendirmesi mantıklı ancak Malatya deplasmanı da bir o kadar zorlu. Hem Belhanda hem Feghouli'nin yokluğunda Falcao'ya top atacak tek adam Babel olacaksa G.Saray'ın işi zor.