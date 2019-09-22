Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. hafta)

Süper Lig 5. Haftada Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı izlemek isteyen sporseverler Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig Beşiktaş Başakşehir maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;