Kadıköy tarifesi

KRUSE

ASİSTİNİ

DERBİLER

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'deki ilk golünü atan Zanka, "1-0 geriye düşmüştük 1-1'e getiren golü attığım için mutluyum. Takım adına önemli bir goldü. Geçen hafta bir çok hata yaptık; bu maçta da oldu. Ama beraber oynadıkça daha iyi olacağız. Bu hatalardan memnun değiliz ve takım olarak üstesinden geleceğiz. Dünyanın en önemli derbilerinden birine çıkacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse dün gece ligdeki 4. asistini yaptı ve bu istatistikte ilk sıraya yükseldi. Kruse daha önce Gazişehir, Trabzonspor ve Alanya maçlarında da asist yapmıştı.BU sezon lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gole sebep olan hata yapan takımlar listesinde Fenerbahçe ilk sırada. Sarı-lacivertliler 4 hata ile İngiltere'den Sheffield (3) ve Fransa'dan Angers'in (3) önünde bulunuyor.EmreBelözoğlu, "Bu maçı kazanmak önemliydi çünkü şampiyonluk bu tip galibiyetlerden geçiyor. Zor da olsa kazanmak önemli. Ancak daha erken koparmalıydık skoru. 2-1'den sonra oyun dengelendi ve Ankaragücü de gol atabilirdi ama sonunda kazanmayı bildik" şeklinde konuştu."Oyunumuzu yükseltmeliyiz" diyen Yanal, G.Saray maçıyla ilgili, "Derbiler bizim için keyifli ve eğlenceli, güzel havada geçiyor" yorumunu yaptıenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.Yanal, Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya,cevabını verdi.Fenerbahçe'yeüç puanı getiren VedatMuriqi, 6 yıllık Türkiye kariyerinde40'ıncı farklı takıma gol atmayı başardı.Kosovalı futbolcu, "Kendime hiçbir zaman golhedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam duracakmışım gibihissediyorum. Atabildiğim kadar golatmak istiyorum. Tabii ki derbidegol atmak isterim.Galatasaray'ı da yeneceğimizeinanıyorum. Falcaoda kendini kanıtlamışbir isim. Ancako Galatasaray'daoynuyor, benFenerbahçe'de"diye konuştu.