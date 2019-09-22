Kadıköy tarifesi

'HATALARDAN MEMNUN DEĞİLİZ'
Fenerbahçe'deki ilk golünü atan Zanka, "1-0 geriye düşmüştük 1-1'e getiren golü attığım için mutluyum. Takım adına önemli bir goldü. Geçen hafta bir çok hata yaptık; bu maçta da oldu. Ama beraber oynadıkça daha iyi olacağız. Bu hatalardan memnun değiliz ve takım olarak üstesinden geleceğiz. Dünyanın en önemli derbilerinden birine çıkacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
MAX KRUSE 4. ASİSTİNİ YAPTI
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Kruse dün gece ligdeki 4. asistini yaptı ve bu istatistikte ilk sıraya yükseldi. Kruse daha önce Gazişehir, Trabzonspor ve Alanya maçlarında da asist yapmıştı.
F.BAHÇE AVRUPA'DA 1 NUMARA!
BU sezon lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gole sebep olan hata yapan takımlar listesinde Fenerbahçe ilk sırada. Sarı-lacivertliler 4 hata ile İngiltere'den Sheffield (3) ve Fransa'dan Angers'in (3) önünde bulunuyor.
"ŞAMPİYONLUK BÖYLE KAZANILIR"
Emre
Belözoğlu, "Bu maçı kazanmak önemliydi çünkü şampiyonluk bu tip galibiyetlerden geçiyor. Zor da olsa kazanmak önemli. Ancak daha erken koparmalıydık skoru. 2-1'den sonra oyun dengelendi ve Ankaragücü de gol atabilirdi ama sonunda kazanmayı bildik" şeklinde konuştu.
DERBİLER BİZİM İÇİN EĞLENCELI GEÇİYOR!
"Oyunumuzu yükseltmeliyiz" diyen Yanal, G.Saray maçıyla ilgili, "Derbiler bizim için keyifli ve eğlenceli, güzel havada geçiyor" yorumunu yaptı
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enerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Ligin en çok şut atılan ve orta yapılan maçını oynadık. Buna rağmen rakibimize kayıp yaşatacak sonucu alamadık. Tempoları ve mücadeleleri konusunda oyuncularıma saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR
Yanal, Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Biz futbolun içindeyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Derbiler bizim için keyifli ve eğlenceli, güzel havada geçen maçlar olur. Her iki takımın da fazlalıkları ve eksikleri var. Centilmence, futbolun güzelliklerinin örtüştüğü iyi bir oyun olmasını diliyorum"
cevabını verdi.
VEDAT 40 OLDU
Fenerbahçe'ye
üç puanı getiren Vedat
Muriqi, 6 yıllık Türkiye kariyerinde
40'ıncı farklı takıma gol atmayı başardı.
Kosovalı futbolcu, "Kendime hiçbir zaman gol
hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam duracakmışım gibi
hissediyorum. Atabildiğim kadar gol
atmak istiyorum. Tabii ki derbide
gol atmak isterim.
Galatasaray'ı da yeneceğimize
inanıyorum. Falcao
da kendini kanıtlamış
bir isim. Ancak
o Galatasaray'da
oynuyor, ben
Fenerbahçe'de"
diye konuştu.